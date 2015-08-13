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    Джуджак подтвердил переговоры с «Бурсаспором»

    Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак подтвердил, что ведет переговоры о своем переходе в турецкий «Бурсаспор». В настоящее время игрок находится в Турции, о чем он написал в Facebook.

    «Информация о том, что я нахожусь в Стамбуле, соответствует действительности. Я получил разрешение от «Динамо» посетить расположение «Бурсаспора». У меня есть на это законные основания, поскольку мой контракт с бело-голубыми истекает менее чем через шесть месяцев. Так что я имею право вести переговоры с любой заинтересованной стороной. Если клуб согласен, то почему бы мне не поехать и не посмотреть на всe своими глазами? Скоро я вернусь домой, а затем присоединюсь к «Динамо». Посмотрим, какое будет принято решение. Я говорил, что у меня есть и другие интересные варианты, но пока никаких объявлений делать не могу. Когда появится конкретика, вы первыми услышите это от меня», — написал Джуджак.

    Напомним, ранее была информация, что венгром интересуется берлинская «Герта».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 06:12
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    Комментарии (2)
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    invite yupi
    1439462255
    Вроде недавно в герту рвался, мол кровь с почками за нее отдам. Теперь понимай как хош.
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    ologreds
    1694997410
    numo438811
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