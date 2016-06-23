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Джуджак: «Сборная Венгрии совершила чудо»

23 июня 2016, 10:52
3

Полузащитник сборной Венгрии Балаж Джуджак считает, что его команда заслуженно вышла в плей-офф Евро-2016, удачно сыграв на групповом этапе турнира.

«Всегда приятно забить два гола, пусть и не без помощи рикошетов. Я стремился создавать остроту у чужих ворот, и в итоге мы были за это вознаграждены. Рад, что стал участником этого исторического матча.

Наша сборная показала отличный футбол, болельщики прекрасно нас поддерживали, мы чувствовали, как за нами стоит страна. Нам противостояли настоящие мастера, каждый из которых стоит больше 10 миллионов евро. Даже не знаю, как описать этот успех.

То, что нам удалось выиграть группу на таком турнире и с такими соперниками, не поддается описанию. Хотя мы не считаем себя лучшими. Постараемся сохранять концентрацию. Нынешнее поколение совершило чудо, и у нас нет такого, что сборная делает ставку на одного-двух игроков мирового уровня, а остальные их обслуживают.

У нас есть команда, настоящая команда! Борьба за звание лучшего бомбардира? Таких мыслей нет. Мы думаем об 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале...» – приводит слова Джуджака 24.hu.

В 1/8 финала Евро-2016 сборная Венгрии встретится с Бельгией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Европа Венгрия Джуджак Балаж
Комментарии (3)
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Pro100Kid
1466672288
до 1/2 сетка простая.а там и финал!)
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Diesel133
1466693138
парни красавцы, удачи в плей-офф))
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Андрей Ермошин
1466705626
Бельгийцам будет непросто, венгры поймали кураж, нашли свою игру и мотивированны.
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