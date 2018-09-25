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    Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года

    Вчера, 24 сентября, в Лондоне состоялась церемония вручения наград ФИФА, на которой, в частности, вручался приз лучшему тренеру года. Победил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который привел команду к победе на чемпионате мира.

    Тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место. За него отдали свои голоса 38 человек. На первое место специалиста поставили капитаны Буркина-Фасо и Венгрии – Шарль Каборе («Краснодар») и Балаж Джуджак, работавший под руководством Черчесова в «Динамо». Кроме того, первую строчку россиянину отдали тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии – Элберт Маклин и Фрэнсис Ластич соответственно.

    Главный тренер сборной Экваториальной Гвинеи и капитан команды, капитаны Северной Кореи, Непала и Словении, журналисты из Египта и с островов Кука поставили Черчесова на второе место. Еще 26 человек проголосовали за российского специалиста, отдав ему третье место. В их числе главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, тренер Северной Кореи, капитан сборной Болгарии и полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, капитан сборной Молдавии Александр Епуряну, журналисты из Эритреи, Португалия и Ирландии. Главный тренер и капитан сборной Американского Самоа признали Черчесова третьим.

    По итогам голосования Черчесов опередил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчеова дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим финалистам хорватам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2018, 18:29

      Кто-нибудь раньше слышал о Сент-Люсии???

      1
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      Рейтинг: +86

      Razors 25 сентября 2018, 17:58

      Ребят, ну как так можно? К статье из Спорт-Экспресса добавить один обзац и в нем ошибиться? Добавьте "с" в черчеова

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 сентября 2018, 17:42

      можно было бы чуток боольше конечно..все таки сборная удивила всех..

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 сентября 2018, 17:38

      Рановато ему еще.

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 25 сентября 2018, 17:24

      Если в ближайшей игре развеется миф о гениальности чабана,что эти простит...ки петь будут!?

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      Рейтинг: -34

      kiop46 25 сентября 2018, 17:16

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 25 сентября 2018, 16:40

      Какой нах** черчесов. На симпозиум физкультурников пусть летает.Слабейший ТРЕНЕР

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 сентября 2018, 16:37

      А тренер Гибралтара на какую строку Чёртчесова поставил ?)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 сентября 2018, 16:17

      С Каборе и тем более с Джуджаком всё понятно , но что тут делают тренеры с Каймановых островов и Сент-Люссии не иначе как эти страны хотят получить помощь от России или они решил что Станислав Черчесов это графа против всех .

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > hevbn 28 25 сентября 2018, 17:22

      Там бабло российское хранится!

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