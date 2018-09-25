Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года

Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года

25 сентября 2018, 15:59
10

Вчера, 24 сентября, в Лондоне состоялась церемония вручения наград ФИФА, на которой, в частности, вручался приз лучшему тренеру года. Победил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который привел команду к победе на чемпионате мира.

Тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место. За него отдали свои голоса 38 человек. На первое место специалиста поставили капитаны Буркина-Фасо и Венгрии – Шарль Каборе («Краснодар») и Балаж Джуджак, работавший под руководством Черчесова в «Динамо». Кроме того, первую строчку россиянину отдали тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии – Элберт Маклин и Фрэнсис Ластич соответственно.

Главный тренер сборной Экваториальной Гвинеи и капитан команды, капитаны Северной Кореи, Непала и Словении, журналисты из Египта и с островов Кука поставили Черчесова на второе место. Еще 26 человек проголосовали за российского специалиста, отдав ему третье место. В их числе главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, тренер Северной Кореи, капитан сборной Болгарии и полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, капитан сборной Молдавии Александр Епуряну, журналисты из Эритреи, Португалия и Ирландии. Главный тренер и капитан сборной Американского Самоа признали Черчесова третьим.

По итогам голосования Черчесов опередил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчеова дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим финалистам хорватам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Буркина-Фасо Краснодар Венгрия Каймановы острова Каборе Шарль Джуджак Балаж Черчесов Станислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1537881468
С Каборе и тем более с Джуджаком всё понятно , но что тут делают тренеры с Каймановых островов и Сент-Люссии не иначе как эти страны хотят получить помощь от России или они решил что Станислав Черчесов это графа против всех .
Ответить
acer2003
1537882633
А тренер Гибралтара на какую строку Чёртчесова поставил ?)
Ответить
Axe111
1537882852
Какой нах** черчесов. На симпозиум физкультурников пусть летает.Слабейший ТРЕНЕР
Ответить
kiop46
1537885017
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Ответить
АЛЕКС 58
1537885462
Если в ближайшей игре развеется миф о гениальности чабана,что эти простит...ки петь будут!?
Ответить
VeniaminS
1537886339
Рановато ему еще.
Ответить
Chernyi Lis
1537886559
можно было бы чуток боольше конечно..все таки сборная удивила всех..
Ответить
Razors
1537887538
Ребят, ну как так можно? К статье из Спорт-Экспресса добавить один обзац и в нем ошибиться? Добавьте "с" в черчеова
Ответить
DOCTOR PENALTY
1537889387
Кто-нибудь раньше слышал о Сент-Люсии???
Ответить
Главные новости
Фото«Ювентус» расторг контракт с купленным за 80 миллионов хавбеком, который 4 года провел в аренде
13:18
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
1
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
14
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
10:51
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
14
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
17
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
2
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+