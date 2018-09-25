Каборе, Джуджак и тренеры Кайманов и Сент-Люсии поставили Черчесова на первое место в голосовании на звание тренера года

Вчера, 24 сентября, в Лондоне состоялась церемония вручения наград ФИФА, на которой, в частности, вручался приз лучшему тренеру года. Победил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который привел команду к победе на чемпионате мира.

Тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место. За него отдали свои голоса 38 человек. На первое место специалиста поставили капитаны Буркина-Фасо и Венгрии – Шарль Каборе («Краснодар») и Балаж Джуджак, работавший под руководством Черчесова в «Динамо». Кроме того, первую строчку россиянину отдали тренеры сборных Каймановых островов и Сент-Люсии – Элберт Маклин и Фрэнсис Ластич соответственно.

Главный тренер сборной Экваториальной Гвинеи и капитан команды, капитаны Северной Кореи, Непала и Словении, журналисты из Египта и с островов Кука поставили Черчесова на второе место. Еще 26 человек проголосовали за российского специалиста, отдав ему третье место. В их числе главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, тренер Северной Кореи, капитан сборной Болгарии и полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, капитан сборной Молдавии Александр Епуряну, журналисты из Эритреи, Португалия и Ирландии. Главный тренер и капитан сборной Американского Самоа признали Черчесова третьим.

По итогам голосования Черчесов опередил главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчеова дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим финалистам хорватам.