Джуджак: «Против норвежцев буду играть с мыслями о нападении»

Полузащитник сборной Венгрии Балаж Джуджак поделился мнением о предстоящем ответном стыковом матче к Евро-2016 против команды Норвегии. Напомним, в первой встрече венгры оказались сильнее своего соперника – 1:0.

«Я прекрасно себя чувствую. Все мы в хорошем настроении. Мы выиграли первую часть этого противостояния и ведем в счете (1:0). Теперь надо показать хорошую игру в Будапеште и выходить на Евро. Буду играть с мыслями о нападении, как и полагается левому вингеру, но и отрабатывать в защите я умею.

В первом матче хорошего было больше, чем плохого. Было бы здорово забить и в ответной встрече. Мы не любим разговоры о фаворитах. Просто хотим выходить на поле и делать свою работу. Нам все равно, что люди говорили о нас перед этой дуэлью. Мы сосредоточены лишь на ближайшей игре», – заявил венгр.