Агент: «Джуджак сказал, что хочет перейти в «Бешикташ»

Митхат Халис, агент полузащитника «Динамо» Балажа Джуджака, рассказал о возможном переходе его клиента в стамбульский «Бешикташ».





«Контракт с «Динамо» заканчивается через полгода. «Динамо» исключили из Лиги Европы и Балаж не хочет продлевать контракт с клубом. Он сказал, что хочет перейти в «Бешикташ». Если сумма трансфера устроит обе стороны, переход состоится, — цитирует Халиса Sporx.





Отметим, что контракт венгра с «Динамо» истекает 31 декабря 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний Балаж Джуджак провел 43 матча за «Динамо» и забил семь мячей при 13-ти голевых передачах.



