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    Агент: «Джуджак сказал, что хочет перейти в «Бешикташ»

    Митхат Халис, агент полузащитника «Динамо» Балажа Джуджака, рассказал о возможном переходе его клиента в стамбульский «Бешикташ».

    «Контракт с «Динамо» заканчивается через полгода. «Динамо» исключили из Лиги Европы и Балаж не хочет продлевать контракт с клубом. Он сказал, что хочет перейти в «Бешикташ». Если сумма трансфера устроит обе стороны, переход состоится, — цитирует Халиса Sporx.

    Отметим, что контракт венгра с «Динамо» истекает 31 декабря 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний Балаж Джуджак провел 43 матча за «Динамо» и забил семь мячей при 13-ти голевых передачах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 10:46
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    Комментарии (67)
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    starche
    1436617551
    Это будет большая потеря.
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    sir_Alex
    1436618133
    Пусть переходит, всё равно особого желания стать сораДником он не выказывал
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436618987
    хорошо
    Ответить
    ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
    1436624156
    не блестал, гуляй вася
    Ответить
    кра-син
    1436624323
    Хороший игрок, но лучше продать.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436627924
    Зря он РПЛ покинуть хочет!
    Ответить
    Jeck Denielse
    1436629467
    Хороший игрок...точно в 10-ке лучших легионеров.... Джентльмены Удачи. - А ты зачем бежал? - Все побежали и я побежал. Удачи в Турции.....
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    Sevastopol-www
    1436683690
    Мотивы понятны...
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    112910415
    1436721110
    всё очевидно
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    ologreds
    1694997633
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