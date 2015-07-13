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    Представители «Бешикташа» провели переговоры с Джуджаком

    Представители «Бешикташа» 12 июля в Будапеште встретились с игроком московского «Динамо» Балажом Джуджаком и провели переговоры на тему перехода венгра в их команду. По сведениям источника, сделка близка к завершению.
    Ранее агент футболиста признался, что Джуджак хочет перейти в «Бешикташ». Контракт 28-летнего футболиста с «Динамо» истекает в декабре 2015 года, поэтому московичи могут согласиться продать его летом по заниженной цене.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 08:48
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    Комментарии (38)
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    Den Bull
    1436776070
    Турция хорошо тарится.
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    Борисыч1
    1436777169
    Вся инфа с подачи \"со ссылкой на сайт известного журналиста со ссылкой на сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио\". Интересно, откуда ОН знает, когда никто не знает?
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    cska plus
    1436778074
    неужели в Бешикташе лучше чем в Динамо?
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    Сенситив
    1436785751
    ...московичи могут согласиться... и Андрюхе не дают покоя лавры Юрки Зотова...))
    Ответить
    alboro
    1436791100
    Турки однако
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    Timur1991
    1436804126
    Турция рулит Украина Азербайджан Грузия Турция лучшие
    Ответить
    alboro
    1436805944
    турки развернулись
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    nahan
    1436815885
    Пусть продают, он давно хочет уйти...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437115626
    Пока не договорились...
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    ologreds
    1694997622
    numo435538
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