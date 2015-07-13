Представители «Бешикташа» провели переговоры с Джуджаком

Представители «Бешикташа» 12 июля в Будапеште встретились с игроком московского «Динамо» Балажом Джуджаком и провели переговоры на тему перехода венгра в их команду. По сведениям источника, сделка близка к завершению.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Ранее агент футболиста признался, что Джуджак хочет перейти в «Бешикташ». Контракт 28-летнего футболиста с «Динамо» истекает в декабре 2015 года, поэтому московичи могут согласиться продать его летом по заниженной цене.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.