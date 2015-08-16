Джуджак: «Готов к новому старту»

Новичок турецкого «Бурсаспора» Балаж Джуджак прокомментировал свой переход из московского «Динамо».

«Я очень взволнован переходом в «Бурсаспор». Чувствую, что готов к новому старту. Мне было приятно, как меня встретило руководство клуба. Президент и совет директоров очень тепло отнеслись ко мне. «Бурсаспор» – клуб с великой историей и достижениями. Я не могу гарантировать болельщикам трофеи, но обещаю, что буду стараться изо всех сил. Уверен, что чемпионат Турции этого сезона мы закончим в первой тройке», — заявил Джуджак.

Напомним, что московское «Динамо» продолжает избавляться от легионеров. В матче против «Урала» единственным иностранным игроком, который вышел в стартовом составе москвичей, был Томаш Губочан.