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Балаж Джуджак
Статистика
Балаж Джуджак - статистика
Завершил карьеру
23 декабря 1986 (39), Дебрецен
#10 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Венгрия
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
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Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Голландии 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венгрия
6
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1 : 0
13.10.2019
Азербайджан
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Хорватия
3 : 0
10.10.2019
Венгрия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Венгрия
1 : 2
09.09.2019
Словакия
1' - 90'
19'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Венгрия
1 : 0
11.06.2019
Уэльс
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1 : 3
08.06.2019
Венгрия
1' - 86'
18'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Венгрия
2 : 1
24.03.2019
Хорватия
1' - 90'
34'
63'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2 : 0
21.03.2019
Венгрия
Был в запасе
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