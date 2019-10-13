Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Голландии 2008 Кубок УЕФА 2007/2008