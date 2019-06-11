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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Уэльс
Венгрия - Уэльс: обзор матча 11 июня 2019
Венгрия
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уэльс
80'
М. Паткаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Уэльс
Желтая карточка
М. Корхут
90'
87'
Желтая карточка
Б. Дэвис
82'
Желтая карточка
Д. Лоуренс
ГОЛ! 1:0!
М. Паткаи
80'
Желтая карточка
А. Надь
49'
Желтая карточка
М. Паткаи
39'
2'
Желтая карточка
К. Гантер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
0
Барат Ботонд
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
8
Адам Надь
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
0
Доминик Надь
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Гулачи
0
Ботонд
3
Корхут
6
Орбан
11
Холендер
7
Джуджак
15
Паткаи
8
Надь
10
Собослаи
9
Салаи
14
Ловренчич
3-2-1-3-1
1
Хеннесси
18
Лоуренс
2
Гантер
6
Уилльямс
5
Ампаду
4
Дэвис
7
Аллен
11
Бэйл
7
Брукс
8
Лоуренс
20
Джеймс
Остались в запасе
Венгрия
Уэльс
0
Доминик Надь
ЦП
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
8
Харри Уилсон
ПВ
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
0
Доминик Надь
ЦП
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Венгрия - Уэльс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Пушкаш Арена
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