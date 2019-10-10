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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Венгрия
Хорватия - Венгрия: обзор матча 10 октября 2019
Хорватия
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 7 тур
3 : 0
Завершен
Венгрия
5'
Л. Модрич
24'
Б. Петкович
42'
Б. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Венгрия
82'
Желтая карточка
Г. Ловренчич
56'
Вторая желтая
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
М. Брозович
45'
ГОЛ! 3:0!
Б. Петкович
Пас отдал
И. Перишич
42'
Желтая карточка
Д. Вида
31'
ГОЛ! 2:0!
Б. Петкович
Пас отдал
А. Ребич
24'
18'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
0
Давид Холман
ЦП
7
Балаж Джуджак
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
3
Баришич
21
Вида
6
Ловрен
16
Едвай
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
17
Ребич
14
Перишич
17
Петкович
3-2-2-2
12
Гулачи
4
Кадар
6
Орбан
3
Корхут
0
Холман
7
Джуджак
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
9
Салаи
Остались в запасе
Хорватия
Венгрия
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Златко Далич
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
0
Дино Перич
ЦЗ
22
Карло Бартолец
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
13
Адам Ковачик
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Хорватия - Венгрия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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