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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Хорватия
Венгрия - Хорватия: обзор матча 24 марта 2019
Венгрия
24.03.2019, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Хорватия
34'
А. Салаи
76'
М. Паткаи
13'
А. Ребич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Хорватия
82'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 2:1!
М. Паткаи
76'
Желтая карточка
Б. Джуджак
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Салаи
Пас отдал
Б. Джуджак
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
0
Барат Ботонд
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
0
Доминик Надь
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Норберт Балог
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
15
Марко Рог
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
3-4-1-2
12
Гулачи
0
Ботонд
4
Кадар
6
Орбан
7
Джуджак
15
Паткаи
8
Надь
0
Надь
10
Собослаи
9
Салаи
14
Ловренчич
4-1-2-2-1
12
Калинич
6
Ловрен
16
Едвай
21
Вида
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
7
Ракитич
17
Ребич
14
Перишич
9
Крамарич
Остались в запасе
Венгрия
Хорватия
13
Адам Ковачик
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Норберт Балог
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Адам Ковачик
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
0
Норберт Балог
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
1
Доминик Ливакович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Венгрия - Хорватия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
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