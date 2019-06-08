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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Азербайджан - Венгрия
Азербайджан - Венгрия: обзор матча 08 июня 2019
Азербайджан
08.06.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 3 тур
1 : 3
Завершен
Венгрия
69'
М. Эмрели
18'
В. Орбан
53'
В. Орбан
71'
Д. Холман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Венгрия
87'
Желтая карточка
К. Немет
86'
Замена
К. Немет
️️️️
Б. Джуджак
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
М. Эмрели
74'
72'
Замена
М. Паткаи
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Холман
Пас отдал
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ! 1:2!
М. Эмрели
69'
67'
Желтая карточка
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
М. Медведев
59'
Замена
А. Рамазанов
️️️️
Р. Дадашов
59'
58'
Замена
Д. Холман
️️️️
Д. Собослаи
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Орбан
Пас отдал
Б. Ботонд
Желтая карточка
Д. Назаров
50'
Желтая карточка
Б. Гусейнов
39'
28'
Желтая карточка
Д. Собослаи
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
0
Барат Ботонд
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
0
Доминик Надь
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Азербайджан
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
3-1-1-5
23
Агаев
18
Медведев
4
Маммадов
15
Гусейнов
2
Гараев
20
Алмейда
13
Назаров
10
Эмрели
11
Шейдаев
9
Дадашов
5
Кривоцюк
3-3-2-2
12
Гулачи
0
Ботонд
6
Орбан
3
Корхут
0
Надь
8
Надь
7
Джуджак
10
Собослаи
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
9
Салаи
10
Эмрели
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
10
Эмрели
9
Дадашов
18
Рамазанов
18
Рамазанов
9
Дадашов
15
Кляйнхайзлер
15
Паткаи
15
Паткаи
15
Кляйнхайзлер
10
Собослаи
0
Холман
0
Холман
10
Собослаи
7
Джуджак
11
Немет
11
Немет
7
Джуджак
Остались в запасе
Азербайджан
Венгрия
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Никола Юрчевич
13
Адам Ковачик
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
13
Адам Ковачик
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Азербайджан - Венгрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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