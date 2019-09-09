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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Венгрия - Словакия
Венгрия - Словакия: обзор матча 09 сентября 2019
Венгрия
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 6 тур
1 : 2
Завершен
Словакия
50'
Д. Собослаи
40'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Словакия
Желтая карточка
М. Паткаи
69'
Желтая карточка
А. Надь
59'
Желтая карточка
А. Салаи
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Собослаи
50'
41'
Желтая карточка
Д. Вавро
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мак
Желтая карточка
Б. Джуджак
19'
Желтая карточка
Д. Собослаи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
7
Балаж Джуджак
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
2-2-3-2
12
Гулачи
6
Орбан
4
Кадар
8
Надь
7
Джуджак
10
Собослаи
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
14
Ловренчич
9
Салаи
3-4-1
1
Дубравка
16
Ганцко
14
Шкриньяр
3
Вавро
17
Гамшик
22
Лоботка
19
Куцка
10
Русняк
20
Мак
Остались в запасе
Венгрия
Словакия
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
8
Ондрей Дуда
АП
12
Марек Родак
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
13
Адам Ковачик
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Давид Холман
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
12
Марек Родак
ВР
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Венгрия - Словакия
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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