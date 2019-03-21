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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словакия - Венгрия
Словакия - Венгрия: обзор матча 21 марта 2019
Словакия
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Венгрия
42'
О. Дуда
85'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Венгрия
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
88'
Желтая карточка
А. Надь
ГОЛ! 2:0!
А. Русняк
Пас отдал
О. Дуда
85'
Желтая карточка
М. Гамшик
78'
59'
Желтая карточка
М. Корхут
Желтая карточка
Ю. Куцка
51'
ГОЛ! 1:0!
О. Дуда
Пас отдал
А. Русняк
42'
Желтая карточка
Д. Вавро
21'
10'
Желтая карточка
Ж. Калмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Павел Хапал
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Ярослав Михалик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Венгрия
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
0
Доминик Надь
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
17
Роланд Варга
ЦФ
0
Норберт Балог
ЦФ
4-4-2
1
Дубравка
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
22
Лоботка
17
Гамшик
19
Куцка
10
Русняк
20
Мак
8
Дуда
4-3-1-2
12
Гулачи
2
Ланг
3
Корхут
4
Кадар
6
Орбан
20
Ковач
16
Калмар
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
9
Салаи
Остались в запасе
Словакия
Венгрия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Ярослав Михалик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
0
Доминик Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
15
Мате Паткаи
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
0
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Ярослав Михалик
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
0
Доминик Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
13
Адам Ковачик
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
15
Мате Паткаи
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
0
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Словакия - Венгрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Пушкаш Арена
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