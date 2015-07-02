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    Кокорин и Ванкер с «Аяксом» не сыграют

    Футболисты московского «Динамо» продолжают готовиться к сезону в австрийском Ленгельфенде, где закладывают фундамент физической готовности. Присоединился к команде венгр Джуджак, задержавшийся на родине из-за смерти дяди, однако из-за повреждения выбыл из сторя Катрич, который будет заниматься по индивидуальной программе.

    Не принимают участия во всех упражнениях и Кокорин с Ванкером, участие которых в товарищеском матче с «Аяксом» запланированном на 4-е июля практически исключено.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    02.07.2015 01:51
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    Комментарии (23)
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    старина
    1435821284
    Кокоша будет играть за Аякс
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    забайкальский армеец
    1435822544
    Жаль ,что Кокорин колоссально деградировал за прошедший сезон,что бабло вытворяет с молодёжью.
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    drug01
    1435822817
    Кокорин бережет силы?
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    Борисыч1
    1435822942
    Катрич пропустит матч с Зенитом( Хотя, учитывая возможный приход Кобелева на должность спортдира, первые 2-3 матча, скорее всего, всё равно будем сливать. А там КАН плавно переместится с кресла СД на лавку ГТ, выйдут Денисов с Козловым, и всё пойдёт норм.
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    Krasnodar 123
    1435826011
    ХАЛЯВЯТ ДАРМОЕДЫ!
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    drug01
    1435832589
    Для Динамо нужен хороший старт иначе будут отставки!
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    112910415
    1435846771
    да и ладно
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    Hardwell
    1435854604
    Устал бедолага Кокорин,на матче с Австрией так утрудился,столько им назабивал,что грыжа беспокоила...Теперь курс восстановления - бережёт силы на сауны с девочками и мальчиками,новые покупки...
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    cergei1971
    1435861014
    коко в последние время отдыхает!!!!!!!!!!!Не пора ли ему как честному гражданину России!На заслуженный отдых!хватит наверное свое отыграл!!!!Что уж мучатся будет!Там заставят бегать пахать забивать надо.сколько работы то.
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    ologreds
    1694997685
    numo434567
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