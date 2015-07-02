Кокорин и Ванкер с «Аяксом» не сыграют

Футболисты московского «Динамо» продолжают готовиться к сезону в австрийском Ленгельфенде, где закладывают фундамент физической готовности. Присоединился к команде венгр Джуджак, задержавшийся на родине из-за смерти дяди, однако из-за повреждения выбыл из сторя Катрич, который будет заниматься по индивидуальной программе.



Не принимают участия во всех упражнениях и Кокорин с Ванкером, участие которых в товарищеском матче с «Аяксом» запланированном на 4-е июля практически исключено.





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