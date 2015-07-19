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    • «Зенит» – «Динамо». Стали известны стартовые составы команд

    «Зенит» – «Динамо». Стали известны стартовые составы команд

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо». Игра состоится в 13:30 по Москве.

    «Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Юсупов, Витсель, Халк, Шатов, Дзюба.

    «Динамо»: Габулов, Соснин, Данилкин, Губочан, Жирков, Зобнин, Денисов, Джуджак, Вальбуэна, Ионов, Кокорин.

    Текстовая трансляция матча

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    19.07.2015 12:52
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    Комментарии (80)
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    Vector
    1437302830
    Дзюбе не идет цвет формы...
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    sir_Alex
    1437304017
    Пусть случится результативная ничья
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    lange
    1437304790
    Томаш Губочан ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла)
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    dimag
    1437305779
    Пеналь фифти-фифти,на усмотрение арбитра.Хотя в европе такие не ставят.Но вот прямая красная и давать двойное преимущество Зениту - это лишнее.
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    путешественник
    1437307562
    Судьи то же жрать хотят. Им плевать что корыто бомжевское.
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    Stut
    1437309100
    С победой, Зенит!!!
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    Lucius Vorenus
    1437309695
    круто
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    Z v e r o b o y
    1437311560
    хорошо
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    alessios1990
    1437312953
    Теперь Юсупов и Дзюба в свете нового лимита на легионеров играют у Виллаш Боаша регулярно) С возвращением хочу поздравить Гарая! Что кстати с Данни? А вот оборона Динамо в лице Соснина и Данилкина звучит как то не очень.
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    ologreds
    1694997588
    numo436070
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