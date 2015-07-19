«Зенит» – «Динамо». Стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо». Игра состоится в 13:30 по Москве.



«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Хави Гарсия, Юсупов, Витсель, Халк, Шатов, Дзюба.



«Динамо»: Габулов, Соснин, Данилкин, Губочан, Жирков, Зобнин, Денисов, Джуджак, Вальбуэна, Ионов, Кокорин.



Текстовая трансляция матча



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