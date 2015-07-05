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    Джуджак нужен «Бешикташу»

    Турецкий «Бешикташ» всерьез заинтересован в приобретении футболиста московского «Динамо» Балажа Джуджака. Сообщается, что президент команды Фикрет Орман уже побывал в Москве и провел переговоры с представителями бело-голубых. Контракт венгра с российским клубом истекает в конце 2015-го года.

    Кроме того, «Бешикташ» намерен купить защитника «Динамо» Дугласа.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    05.07.2015 23:11
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    Комментарии (8)
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    brooks
    1436127780
    И Джуджак уйдёт свободным агентом? Дааааа, куда динамо катится?
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    Макалай Калкин
    1436158596
    Джуджаку уже лишь бы сбежать из рпл, хоть и в Бешикташ. Хотя, в Турции только климат теплее и все)
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    gentlewolf
    1436184036
    Продать обоих. Джу слишком явно косит на сторону, хоть и игрок неплохой. Есть кому сыграть. Дуглас как стакан ногой раздавил - перестал быть игроком. Тоже есть комуц сыграть на его месте. С учетом фейр-плея - велкам!
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    nahan
    1436191138
    Силком не удержишь...
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    GANIBAL_FOREVER
    1436195753
    Джуджак игрок настроения,как по по мне надо продавать,ведь на его место есть старый жирков и бютнер.
    Ответить
    112910415
    1436198170
    лишь бы не жадничали!
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    ologreds
    1694997663
    numo434888
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