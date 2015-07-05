Джуджак нужен «Бешикташу»

Турецкий «Бешикташ» всерьез заинтересован в приобретении футболиста московского «Динамо» Балажа Джуджака. Сообщается, что президент команды Фикрет Орман уже побывал в Москве и провел переговоры с представителями бело-голубых. Контракт венгра с российским клубом истекает в конце 2015-го года.



Кроме того, «Бешикташ» намерен купить защитника «Динамо» Дугласа.



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