Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Спартак
Кристофер Ву
Новости
€ 6 млн
Кристофер Ву - новости
Спартак
18 сентября 2001 (24)
#3 | Защитник
191 см
Камерун | Франция
Статистика
Новости
В «Спартаке» оценили дебют защитников-новичков
14 сентября
6
Станкович выпустил новичков-защитников в старте на «Динамо»
13 сентября
9
Ву назвал футболиста «Спартака», впечатлившего своей техникой
12 сентября
2
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
12 сентября
6
Видео
Новички «Спартака» Ву и Джику приступили к тренировкам с командой
12 сентября
1
Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Ву
6 сентября
6
Ву стал 3-м игроком в «Спартаке» с опытом ЧМ
6 сентября
Все 3-и номера «Спартака» до Ву
6 сентября
2
Ловчев – о новых защитниках «Спартака»: «Я не знаю этих людей»
5 сентября
8
Раскрыта зарплата Ву в «Спартаке»
5 сентября
14
Фото
Стал известен номер Ву в «Спартаке»
5 сентября
3
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
5 сентября
8
Видео
Обращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
5 сентября
17
Фото
«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
5 сентября
21
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»
5 сентября
8
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
4 сентября
3
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
4 сентября
6
Во и Джику перейдут в «Спартак»
3 сентября
22
«Спартак» может подписать двух игроков до закрытия трансферного окна
3 сентября
6
«Спартак» нашел кандидата на замену Дуарте
2 сентября
13
Французский клуб открестился от переговоров со «Спартаком»
2 августа
42
Защитник «Ренна» озвучил «Спартаку» требования по зарплате
2 августа
4
«Спартак» узнал цену на защитника «Ренна» Во
2 августа
5
«Спартак» рассматривает четырех центральных защитников
1 августа
5
«Спартак» интересуется защитником сборной Камеруна
31 июля
1
Главные новости
Спецпроект
Новый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости
01:25
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
01:05
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
00:45
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
00:27
1
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
2
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: