Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ

Защитника «Спартака» Кристофера Ву спросили про получение паспорта России.
– Может, получишь российский паспорт?
– Нет.
– Почему?
– Думаю, что, как и везде, есть определенные правила.
– Пять лет в России и ты сможешь.
– Если задержусь на пять лет в России... У меня контракт на четыре года. Надеюсь, клуб его продлит. После – посмотрим.
– Получишь паспорт из рук Владимира Путина.
– Мне бы это понравилось.
- Ву пришел в «Спартак» в сентябре из «Ренна».
- Кристофер выступает за сборную Камеруна.
- «Спартак» в 19:30 мск встретится с «Балтикой» в 17-м туре РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»