Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ

Сегодня, 15:34
8

Защитника «Спартака» Кристофера Ву спросили про получение паспорта России.

– Может, получишь российский паспорт?

– Нет.

– Почему?

– Думаю, что, как и везде, есть определенные правила.

– Пять лет в России и ты сможешь.

– Если задержусь на пять лет в России... У меня контракт на четыре года. Надеюсь, клуб его продлит. После – посмотрим.

– Получишь паспорт из рук Владимира Путина.

– Мне бы это понравилось.

  • Ву пришел в «Спартак» в сентябре из «Ренна».
  • Кристофер выступает за сборную Камеруна.
  • «Спартак» в 19:30 мск встретится с «Балтикой» в 17-м туре РПЛ.

Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова 5
Ву раскрыл, как Станкович попрощался с игроками «Спартака» 4
Спартаковец Ву определил сильнейшего российского игрока
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ву Кристофер
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1764420122
Опять пачка тупых вопросов от спорт экспресса..
Ответить
Боцман59rus
1764423882
_ за желтушников стыд... по моему испанский
Ответить
рылы
1764430534
идиот из СЭ
Ответить
Povedkin
1764432584
Побольше россиян с фамилиями Ву , Бу, Му. А то все Ивановы, Сидоровы, Пупкины. Скучно.
Ответить
