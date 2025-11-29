Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ

Защитника «Спартака» Кристофера Ву спросили про получение паспорта России.

– Может, получишь российский паспорт?

– Нет.

– Почему?

– Думаю, что, как и везде, есть определенные правила.

– Пять лет в России и ты сможешь.

– Если задержусь на пять лет в России... У меня контракт на четыре года. Надеюсь, клуб его продлит. После – посмотрим.

– Получишь паспорт из рук Владимира Путина.

– Мне бы это понравилось.