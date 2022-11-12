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    Кристофер Во - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кристофер
    Фамилия Во
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 2001 (21 год)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ренн 0:1 Марсель Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 9 0 0 1 0
    Ланс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Марсель (Марсель)
    26.02.2023 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Ренн (Ренн)
    19.02.2023 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    27.01.2023 1' -46' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    15.01.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
    11.01.2023 85' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Ренн (Ренн)
    02.01.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Ницца (Ницца)
    12.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    06.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    36'
    30.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    23.10.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Ренн (Ренн)
    16.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    09.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Нант (Нант)
    01.10.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:3 Ренн (Ренн)
    18.09.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Ренн (Ренн)
    11.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    04.09.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Ренн (Ренн)
    31.08.2022 88' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    27.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Ренн (Ренн)
    20.08.2022 Был в запасе Монако (Монако) 1:4 Ланс (Ланс)
    14.08.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    07.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:2 Брест (Брест)
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