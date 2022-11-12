Кристофер Во - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Во
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Во
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ренн
|0:1
|Марсель
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|9
|0
|0
|1
|0
|Ланс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|27.01.2023
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|15.01.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|11.01.2023
|85' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|02.01.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|06.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|36'
|30.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|23.10.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Нант (Нант)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|31.08.2022
|88' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:4
|Ланс (Ланс)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Брест (Брест)