Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил лучшего игрока в матче 13-го тура АПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«По моему личному мнению, Кристофер Ву сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл практически все единоборства – на земле и в воздухе.
Даже была ситуация, когда он остался против двух соперников и смог выиграть и такое единоборство. Он сегодня вышел с прекрасным настроем, с концентрацией на протяжении всех 90 минут, ничего не выдумывал. Сделал свою работу, что и требовалось от него», – сказал Станкович.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).
Источник: Sport24