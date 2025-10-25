Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил лучшего игрока в матче 13-го тура АПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«По моему личному мнению, Кристофер Ву сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл практически все единоборства – на земле и в воздухе.

Даже была ситуация, когда он остался против двух соперников и смог выиграть и такое единоборство. Он сегодня вышел с прекрасным настроем, с концентрацией на протяжении всех 90 минут, ничего не выдумывал. Сделал свою работу, что и требовалось от него», – сказал Станкович.