Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Сегодня, 20:03
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович определил лучшего игрока в матче 13-го тура АПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«По моему личному мнению, Кристофер Ву сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл практически все единоборства – на земле и в воздухе.

Даже была ситуация, когда он остался против двух соперников и смог выиграть и такое единоборство. Он сегодня вышел с прекрасным настроем, с концентрацией на протяжении всех 90 минут, ничего не выдумывал. Сделал свою работу, что и требовалось от него», – сказал Станкович.

  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича 2
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга» 7
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ву Кристофер Станкович Деян
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1761412529
ну да и максименко был хорош. а чего не быть хорошими если оренбург просидел весь матч на своей половине поля и вобще никак воротам спартака не угрожал
Ответить
Константин-Шапкин-google
1761416528
Лучший игрок сегодня это Гарсия. Он даже мяч уже не может обработать. Перетренировался наверно
Ответить
Plyash
1761420434
Среди коучей самый спокойный , неконфликтный был сегодня Станкович .
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоВратарь ЦСКА Тороп впервые высказался о своей ошибке в дерби с «Локомотивом»
22:44
Форвардам «Зенита» достается от Алипа: «Извини, я на тебя наступил»
22:33
1
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
22:22
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями»
22:10
2
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (4:2) и поднялся в топ-4
21:26
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Все новости
Все новости
Реакция Мостового на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
21:47
7
Адиев объяснил поражение «Крыльев» от ЦСКА
21:40
1
Угальде вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» среди легионеров
21:13
7
Обзор матча ЦСКА – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20:56
РПЛ. Гол защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» (1:0) и выход в лидеры
20:55
13
«Спартак» уличили в тошнотворности
20:41
6
ВидеоРассказов и Глебов едва не подрались во время матча
20:26
12
Солари описал РПЛ одним прилагательным
20:15
Станкович назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Оренбургом»
20:03
3
Рабинер прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
19:45
3
В «Спартаке» прояснили ситуацию с травмой Бабича
19:18
3
ВидеоАкинфеев получил подарок из рук Гинера
19:08
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Ростов» и «Динамо Мх» обменялись голами (1:1)
18:24
10
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга»
18:08
9
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»
17:49
1
Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»
17:33
4
«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»
17:19
6
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»
17:05
4
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
16:57
10
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
18
Директору «Спартака» не понравилась игра с «Оренбургом»
16:36
3
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
11
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
98
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:59
Солари ответил, когда «Спартак» окажется в топ-3 РПЛ
15:41
1
«Феноменально плохо»: Генич – о «Спартаке» в матче с «Оренбургом»
15:25
1
Россия готова принять Евро-2032
15:11
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 