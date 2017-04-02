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    Арнольд Мвуэмба - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Арнольд
    Фамилия Мвуэмба
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 января 1985 (38 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 34 1 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Труа (Труа)
    25.05.2017 1' -78' Труа (Труа) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    20.05.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Бордо (Бордо)
    14.05.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    54'
    06.05.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Анжер (Анжер)
    29.04.2017 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    22.04.2017 1' -85' Лорьян (Лорьян) 5:1 Метц (Метц)
    15.04.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    08.04.2017 1' -90' Лион (Лион) 1:4 Лорьян (Лорьян)
    02.04.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Кан (Кан)
    18.03.2017 1' -90' Нанси (Нанси) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    90'
    12.03.2017 1' -86' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    18.02.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Ницца (Ницца)
    12.02.2017 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    08.02.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    04.02.2017 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    28.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:3 Дижон (Дижон)
    50'
    22.01.2017 1' -90' Монако (Монако) 4:0 Лорьян (Лорьян)
    14.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Генгам (Генгам)
    79'
    21.12.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Лорьян (Лорьян)
    10.12.2016 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:2 Лорьян (Лорьян)
    03.12.2016 1' -90' Анжер (Анжер) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    29.11.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    21'
    26.11.2016 1' -90' Метц (Метц) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    65'
    18.11.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Монако (Монако)
    05.11.2016 1' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    29.10.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    22.10.2016 1' -85' Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Нант (Нант)
    27'
    02.10.2016 1' -85' Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    24.09.2016 1' -71' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лион (Лион)
    21.09.2016 1' -90' Генгам (Генгам) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.09.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.09.2016 62' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Нанси (Нанси)
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