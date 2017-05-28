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Арнольд Мвуэмба
Статистика
Арнольд Мвуэмба - статистика
Завершил карьеру
28 января 1985 (41)
#7 | Полузащитник
172 см | 69 кг
Франция | ДР Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
34
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, Финал
Лорьян
0 : 0
28.05.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, Финал
Труа
2 : 1
25.05.2017
Лорьян
1' - 78'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
20.05.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 1
06.05.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Нант
1 : 0
29.04.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5 : 1
22.04.2017
Метц
1' - 85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
2 : 0
15.04.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 4
08.04.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
02.04.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2 : 3
18.03.2017
Лорьян
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 2
12.03.2017
ПСЖ
1' - 86'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 1
18.02.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
4 : 0
12.02.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1 : 1
08.02.2017
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 1
04.02.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2017
Дижон
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4 : 0
22.01.2017
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 1
14.01.2017
Генгам
1' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
5 : 0
21.12.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3 : 2
10.12.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 2
03.12.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 1
29.11.2016
Ренн
1' - 90'
21'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
26.11.2016
Лорьян
1' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0 : 3
18.11.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 2
29.10.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1 : 0
22.10.2016
Лорьян
1' - 85'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 2
15.10.2016
Нант
1' - 90'
27'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
2 : 1
02.10.2016
Лорьян
1' - 85'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
24.09.2016
Лион
1' - 71'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
1 : 0
21.09.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1 : 0
17.09.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
0 : 2
10.09.2016
Нанси
62' - 90'
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