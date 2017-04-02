|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|34
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Труа (Труа)
|25.05.2017
|1' -78'
|Труа (Труа)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.05.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|14.05.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|54'
|06.05.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|29.04.2017
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|22.04.2017
|1' -85'
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Метц (Метц)
|15.04.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.04.2017
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:4
|Лорьян (Лорьян)
|02.04.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Кан (Кан)
|18.03.2017
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|90'
|12.03.2017
|1' -86'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|18.02.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|12.02.2017
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.02.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|04.02.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|28.01.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Дижон (Дижон)
|50'
|22.01.2017
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Лорьян (Лорьян)
|14.01.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Генгам (Генгам)
|79'
|21.12.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Лорьян (Лорьян)
|10.12.2016
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Лорьян (Лорьян)
|03.12.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.11.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|21'
|26.11.2016
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|65'
|18.11.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Монако (Монако)
|05.11.2016
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|29.10.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|22.10.2016
|1' -85'
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Нант (Нант)
|27'
|02.10.2016
|1' -85'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|24.09.2016
|1' -71'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лион (Лион)
|21.09.2016
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|17.09.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.09.2016
|62' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Нанси (Нанси)