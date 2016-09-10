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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Нанси
Лорьян - Нанси: обзор матча 10 сентября 2016
Лорьян
10.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
Нанси
32'
Ю. Айт Беннассер
88'
М. Дале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Нанси
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Дале
Пас отдал
В. Марчетти
84'
Желтая карточка
Ж. Куффа
84'
Желтая карточка
Д. Гидилей
82'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Б. Педретти
73'
Замена
А. Кура
️️️️
Ю. Хаджи
68'
Замена
М. Дале
️️️️
А. Робич
Замена
Р. Филиппото
️️️️
С. Марво
68'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
Кафу
62'
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Бартельмэ
61'
56'
Желтая карточка
Л. Пуе
45'
Желтая карточка
Б. Педретти
32'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Айт Беннассер
Пас отдал
Ю. Хаджи
31'
Желтая карточка
Ю. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
18
Диалло Гидилей
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
4-2-1-2
23
Леком
25
Ле Гофф
13
Сиани
6
Лаутоа
31
Морейра
88
Кафу
12
Муканджо
12
Марво
28
Бартельмэ
20
Уорис
2-1-4-3
16
Нди-Ассембе
2
Лангле
26
Муратори
15
Айт Беннассер
14
Куффа
18
Гидилей
25
Педретти
28
Кето
7
Робич
15
Хаджи
14
Пуе
12
Марво
12
Филиппото
12
Филиппото
12
Марво
28
Бартельмэ
19
Кабо
19
Кабо
28
Бартельмэ
88
Кафу
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
88
Кафу
7
Робич
9
Дале
9
Дале
7
Робич
25
Педретти
4
Марчетти
4
Марчетти
25
Педретти
15
Хаджи
23
Кура
23
Кура
15
Хаджи
Остались в запасе
Лорьян
Нанси
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
Остались в запасе
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
32
Сергей Черник
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Лорьян - Нанси
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Мустуар
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