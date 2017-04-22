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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Метц
Лорьян - Метц: обзор матча 22 апреля 2017
Лорьян
22.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 1
Завершен
Метц
13'
М. Сиани
49'
М. Уорис
60'
Д. Кабо
66'
Д. Кабо
78'
Б. Муканджо
32'
Ш. Диабате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Метц
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
А. Мвуэмба
85'
Замена
М. Бартельмэ
️️️️
Д. Кабо
81'
ГОЛ! 5:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
Б. Жанно
78'
77'
Желтая карточка
Р. Коад
Замена
Б. Жанно
️️️️
Р. Филиппото
75'
72'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
О. Нгетт
67'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Ш. Дукур
ГОЛ! 4:1!
Д. Кабо
Пас отдал
С. Морейра
66'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кабо
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Кабо
49'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Диабате
Желтая карточка
М. Сиани
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Сиани
Пас отдал
Д. Кабо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
24
Рено Коад
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
91
Флоран Мойе
АП
22
Кевин Лежен
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Леком
14
Пейберне
31
Морейра
6
Лаутоа
25
Ле Гофф
13
Сиани
7
Мвуэмба
12
Филиппото
12
Муканджо
19
Кабо
20
Уорис
3-1-1-3-2
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
4
Бишевац
8
Дукур
40
Манджек
7
Сарр
24
Коад
11
Нгетт
14
Диабате
13
Синьорино
7
Мвуэмба
14
Беллуджу
14
Беллуджу
7
Мвуэмба
19
Кабо
28
Бартельмэ
28
Бартельмэ
19
Кабо
12
Филиппото
9
Жанно
9
Жанно
12
Филиппото
11
Нгетт
91
Мойе
91
Мойе
11
Нгетт
8
Дукур
9
Эрдинг
9
Эрдинг
8
Дукур
Остались в запасе
Лорьян
Метц
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Лорьян - Метц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Мустуар
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