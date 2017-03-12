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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 12 марта 2017
Лорьян
12.03.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
68'
М. Сиани
28'
Б. Жанно (АГ)
52'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
88'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
П. Амель
️️️️
А. Мвуэмба
86'
Желтая карточка
М. Пейберне
84'
81'
Замена
С. Орье
️️️️
Т. Менье
75'
Желтая карточка
К. Нкунку
Желтая карточка
С. Морейра
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Сиани
Пас отдал
С. Марво
68'
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Б. Жанно
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Кавани
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Жанно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
25
Альхассан Вакасо
ПП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
4-2-3-1
23
Леком
25
Ле Гофф
14
Пейберне
31
Морейра
13
Сиани
7
Мвуэмба
25
Вакасо
12
Филиппото
12
Муканджо
12
Марво
9
Жанно
4-1-3-2
1
Трапп
12
Менье
3
Силва
5
Маркиньос
3
Курзава
12
Рабьо
11
Ди Мария
15
Пасторе
7
Дракслер
10
Кавани
28
Нкунку
7
Мвуэмба
29
Амель
29
Амель
7
Мвуэмба
9
Жанно
14
Алиадьер
14
Алиадьер
9
Жанно
12
Менье
92
Орье
92
Орье
12
Менье
7
Дракслер
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Дракслер
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Мустуар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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