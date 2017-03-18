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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лорьян
Нанси - Лорьян: обзор матча 18 марта 2017
Нанси
18.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 3
Завершен
Лорьян
28'
Ф. Мауасса
42'
И. Диа (П)
66'
Б. Муканджо
86'
В. Лаутоа
90+4'
А. Мвуэмба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лорьян
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
А. Мвуэмба
Пас отдал
М. Уорис
Желтая карточка
Д. Гидилей
89'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Ж. Куффа
86'
86'
ГОЛ! 2:2!
В. Лаутоа
Пас отдал
С. Марво
Замена
А. Бюзен
️️️️
И. Диа
71'
67'
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Р. Филиппото
66'
ГОЛ! 2:1!
Б. Муканджо
Пас отдал
М. Уорис
55'
Желтая карточка
В. Лаутоа
53'
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Сиани
Замена
К. Кулибали
️️️️
Ф. Мауасса
51'
45'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
А. Вакасо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Диа
42'
37'
Желтая карточка
А. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мауасса
Пас отдал
И. Диа
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
25
Альхассан Вакасо
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
11
Карим Кулибали
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
9
Морис Дале
ЦФ
27
Алексис Бюзен
РФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
4-1-3-2
32
Черник
26
Муратори
4
Дианье
23
Кабако
27
Мауасса
15
Айт Беннассер
28
Кето
18
Гидилей
14
Куффа
15
Хаджи
22
Диа
4-2-3-1
23
Леком
6
Лаутоа
31
Морейра
13
Сиани
25
Ле Гофф
25
Вакасо
7
Мвуэмба
12
Марво
12
Муканджо
12
Филиппото
20
Уорис
14
Куффа
4
Марчетти
4
Марчетти
14
Куффа
27
Мауасса
11
Кулибали
11
Кулибали
27
Мауасса
22
Диа
27
Бюзен
27
Бюзен
22
Диа
13
Сиани
19
Кабо
19
Кабо
13
Сиани
25
Вакасо
14
Беллуджу
14
Беллуджу
25
Вакасо
12
Филиппото
14
Алиадьер
14
Алиадьер
12
Филиппото
Остались в запасе
Нанси
Лорьян
9
Морис Дале
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
9
Морис Дале
ЦФ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Марсель Пико
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