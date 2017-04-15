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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 15 апреля 2017
Монпелье
15.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
8'
Р. Будебуз
27'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лорьян
Замена
Я. Силла
️️️️
Р. Будебуз
84'
Желтая карточка
С. Мунье
76'
72'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
С. Марво
72'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Р. Филиппото
Замена
П. Ласн
️️️️
Н. Иконе
66'
Замена
К. Долли
️️️️
И. Мбенза
66'
59'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Беллуджу
55'
Желтая карточка
М. Пейберне
ГОЛ! 2:0!
И. Мбенза
Пас отдал
С. Мунье
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
8'
2'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
29
Покорны
20
Мукиэле
6
Скири
29
Сессеньон
7
Мбенза
10
Будебуз
93
Иконе
9
Мунье
3-2-1-3-1
23
Леком
14
Пейберне
14
Беллуджу
31
Морейра
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
12
Марво
12
Муканджо
12
Филиппото
20
Уорис
7
Мбенза
20
Долли
20
Долли
7
Мбенза
93
Иконе
6
Ласн
6
Ласн
93
Иконе
10
Будебуз
5
Силла
5
Силла
10
Будебуз
14
Беллуджу
19
Кабо
19
Кабо
14
Беллуджу
12
Марво
6
Лаутоа
6
Лаутоа
12
Марво
12
Филиппото
9
Жанно
9
Жанно
12
Филиппото
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Статистика матча Монпелье - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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