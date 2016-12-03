Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лорьян
Анжер - Лорьян: обзор матча 03 декабря 2016
Анжер
03.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
26'
Ф. Дьедиу (П)
59'
Ш. Ндойе
23'
С. Марво
66'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лорьян
90'
+3
Замена
В. Меслуб
️️️️
С. Марво
86'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
М. Уорис
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
72'
66'
ГОЛ! 2:2!
М. Уорис
Пас отдал
В. Ле Гофф
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Суну
63'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
К. Токо Экамби
59'
45'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
М. Сиани
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Дьедиу
26'
25'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Марво
Пас отдал
М. Уорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
19
Джимми Кабо
ПВ
4-1-2-3
1
Мишель
4
Павлович
29
Томас
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
91
Суну
4-3-2-1
16
Делекруа
31
Морейра
13
Сиани
15
Туре
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
6
Лаутоа
88
Кафу
12
Марво
12
Муканджо
20
Уорис
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
91
Суну
19
Пепе
19
Пепе
91
Суну
20
Уорис
12
Филиппото
12
Филиппото
20
Уорис
12
Марво
17
Меслуб
17
Меслуб
12
Марво
13
Сиани
14
Беллуджу
14
Беллуджу
13
Сиани
Остались в запасе
Анжер
Лорьян
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Антони Ламонж
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
1
Антони Ламонж
ВР
7
Морике Фофана
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
19
Джимми Кабо
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Лорьян
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+