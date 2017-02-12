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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 12 февраля 2017
Сент-Этьен
12.02.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
18'
Л. Перрен
20'
Ж. Верету
58'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
Замена
Б. Корнье
️️️️
К. Монне-Паке
82'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Верету
75'
68'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
А. Вакасо
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Амума
67'
ГОЛ! 3:0!
Р. Амума
58'
51'
Замена
М. Мара
️️️️
Б. Жанно
45'
Замена
М. Уорис
️️️️
Р. Филиппото
ГОЛ! 2:0!
Ж. Верету
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Перрен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЛП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ОП
88
Кафу
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Лорьян
21
Мохамед Мара
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-1-2
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
19
Погба
17
Пажо
17
Верету
6
Савье
22
Монне-Паке
17
Амума
4-1-2-2-1
23
Леком
15
Туре
14
Пейберне
31
Морейра
25
Ле Гофф
25
Вакасо
7
Мвуэмба
88
Кафу
19
Кабо
12
Филиппото
9
Жанно
17
Верету
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Верету
22
Монне-Паке
10
Корнье
10
Корнье
22
Монне-Паке
17
Амума
26
Ру
26
Ру
17
Амума
9
Жанно
21
Мара
21
Мара
9
Жанно
25
Вакасо
14
Беллуджу
14
Беллуджу
25
Вакасо
12
Филиппото
20
Уорис
20
Уорис
12
Филиппото
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
99
Эрвин Коффи
ПЗ
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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