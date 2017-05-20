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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бордо
Лорьян - Бордо: обзор матча 20 мая 2017
Лорьян
20.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
69'
В. Ле Гофф
7'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бордо
78'
Желтая карточка
А. Унас
77'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Ж. Тулалан
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
Р. Филиппото
77'
Желтая карточка
Р. Филиппото
76'
70'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
ГОЛ! 1:1!
В. Ле Гофф
69'
65'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
Замена
В. Меслуб
️️️️
В. Лаутоа
65'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
62'
61'
Желтая карточка
Д. Ролан
Замена
Б. Жанно
️️️️
Д. Алиадьер
60'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЛП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
88
Кафу
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Леком
6
Лаутоа
31
Морейра
14
Пейберне
25
Ле Гофф
15
Туре
7
Мвуэмба
12
Филиппото
19
Кабо
14
Алиадьер
20
Уорис
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
33
Йованович
5
Левчук
26
Контенто
23
Вада
28
Тулалан
13
Санкаре
96
Унас
10
Малком
4
Ролан
6
Лаутоа
17
Меслуб
17
Меслуб
6
Лаутоа
12
Филиппото
14
Беллуджу
14
Беллуджу
12
Филиппото
14
Алиадьер
9
Жанно
9
Жанно
14
Алиадьер
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
28
Тулалан
9
Лаборд
9
Лаборд
28
Тулалан
Остались в запасе
Лорьян
Бордо
99
Эрвин Коффи
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
88
Кафу
ЦП
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
16
Поль Делекруа
ВР
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лорьян - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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