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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Анжер
Лорьян - Анжер: обзор матча 06 мая 2017
Лорьян
06.05.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
62'
Р. Филиппото
72'
В. Мансе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Анжер
80'
Замена
П. Капелле
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Д. Алиадьер
️️️️
Б. Жанно
79'
Желтая карточка
М. Сиани
75'
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
В. Лаутоа
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Мансе
66'
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ф. Дьедиу
63'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
К. Берижо
ГОЛ! 1:0!
Р. Филиппото
62'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Марво
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Кевин Берижо
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Леком
6
Лаутоа
14
Пейберне
13
Сиани
25
Ле Гофф
31
Морейра
7
Мвуэмба
12
Филиппото
12
Марво
20
Уорис
9
Жанно
3-1-3-3
30
Летеллье
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
25
Сиссоко
6
Мангани
9
Берижо
18
Дьедиу
9
Экамби
12
Марво
19
Кабо
19
Кабо
12
Марво
6
Лаутоа
14
Беллуджу
14
Беллуджу
6
Лаутоа
9
Жанно
14
Алиадьер
14
Алиадьер
9
Жанно
9
Берижо
19
Бамба
19
Бамба
9
Берижо
9
Экамби
15
Капелле
15
Капелле
9
Экамби
18
Дьедиу
91
Суну
91
Суну
18
Дьедиу
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лорьян - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мустуар
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