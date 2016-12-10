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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лорьян
Тулуза - Лорьян: обзор матча 10 декабря 2016
Тулуза
10.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
3 : 2
Завершен
Лорьян
8'
О. Тойвонен
20'
О. Тойвонен
60'
О. Тойвонен
27'
Б. Муканджо
89'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лорьян
Желтая карточка
Д. Дурмаз
90'
+3
89'
ГОЛ! 3:2!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Кабо
Замена
О. Эдуард
️️️️
О. Тойвонен
87'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
83'
77'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Марво
71'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
В. Лаутоа
63'
Замена
В. Меслуб
️️️️
Кафу
Замена
П. Нинков
️️️️
Я. Бодигер
63'
ГОЛ! 3:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
М. Брейтуэйт
60'
Замена
Ж. Пи
️️️️
К. Мишелен
50'
27'
ГОЛ! 2:1!
Б. Муканджо
ГОЛ! 2:0!
О. Тойвонен
20'
ГОЛ! 1:0!
О. Тойвонен
Пас отдал
Я. Бодигер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Душан Весковац
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Сомалья
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
4-1-4-1
40
Лафон
4
Силла
22
Весковац
29
Мусаву-Кинг
22
Мишелен
29
Бли
7
Сомалья
11
Тойвонен
14
Бодигер
10
Дурмаз
22
Брейтуэйт
4-3-2-1
16
Делекруа
31
Морейра
15
Туре
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
6
Лаутоа
88
Кафу
12
Марво
12
Муканджо
20
Уорис
22
Мишелен
29
Пи
29
Пи
22
Мишелен
14
Бодигер
24
Нинков
24
Нинков
14
Бодигер
11
Тойвонен
29
Эдуард
29
Эдуард
11
Тойвонен
12
Марво
19
Кабо
19
Кабо
12
Марво
6
Лаутоа
12
Филиппото
12
Филиппото
6
Лаутоа
88
Кафу
17
Меслуб
17
Меслуб
88
Кафу
Остались в запасе
Тулуза
Лорьян
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
99
Эрвин Коффи
ПЗ
1
Антони Ламонж
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Остались в запасе
99
Эрвин Коффи
ПЗ
1
Антони Ламонж
ВР
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Тулуза - Лорьян
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Муниципал
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