Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 21 декабря 2016
ПСЖ
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
5 : 0
Завершен
Лорьян
25'
Т. Менье
44'
З. Туре (АГ)
50'
Т. Силва
63'
Э. Кавани (П)
70'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
77'
Замена
Нани
️️️️
Б. Матюиди
74'
ГОЛ! 5:0!
Л. Моура
Пас отдал
М. Верратти
70'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Т. Мотта
68'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Э. Кавани
63'
62'
Желтая карточка
П. Делекруа
61'
Замена
М. Гендузи
️️️️
В. Лаутоа
53'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
ГОЛ! 3:0!
Т. Силва
Пас отдал
Л. Моура
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
З. Туре
44'
42'
Замена
Д. Кабо
️️️️
М. Уорис
ГОЛ! 1:0!
Т. Менье
Пас отдал
Б. Матюиди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
6
Весли Лаутоа
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
12
Сильвен Марво
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Нани
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
10
Кавани
28
Нкунку
4-2-2-1
17
Меслуб
99
Коффи
15
Туре
13
Сиани
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
6
Лаутоа
12
Муканджо
12
Марво
20
Уорис
8
Мотта
20
Крыховяк
20
Крыховяк
8
Мотта
8
Матюиди
17
Нани
17
Нани
8
Матюиди
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
20
Уорис
19
Кабо
19
Кабо
20
Уорис
6
Лаутоа
6
Гендузи
6
Гендузи
6
Лаутоа
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
1
Антони Ламонж
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
ПСЖ
Лорьян
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+