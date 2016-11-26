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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лорьян
Метц - Лорьян: обзор матча 26 ноября 2016
Метц
26.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 3
Завершен
Лорьян
11'
С. Фалет
75'
Т. Вион
78'
Т. Вион
16'
М. Уорис
54'
Б. Муканджо
61'
Б. Муканджо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лорьян
Желтая карточка
И. Баллиу
87'
79'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Кафу
ГОЛ! 3:3!
Т. Вион
Пас отдал
Р. Коад
78'
Замена
Т. Вион
️️️️
О. Нгетт
75'
ГОЛ! 2:3!
Т. Вион
Пас отдал
И. Баллиу
75'
72'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Марво
70'
Желтая карточка
Ф. Беллуджу
65'
Желтая карточка
А. Мвуэмба
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Муканджо
Замена
И. Сарр
️️️️
К. Лежен
57'
Замена
Р. Коад
️️️️
Ш. Дукур
55'
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Муканджо
Пас отдал
Кафу
Желтая карточка
С. Фалет
30'
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Пас отдал
Кафу
ГОЛ! 1:0!
С. Фалет
Пас отдал
Я. Жуффре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
8
Ян Жуффре
АП
22
Кевин Лежен
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
14
Франсуа Беллуджу
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Бенджамин Муканджо
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
20
Маджид Уорис
ЛФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
Лорьян
1
Антони Ламонж
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Дидийон
32
Ассу-Экотто
4
Бишевац
5
Фалет
20
Баллиу
8
Дукур
40
Манджек
11
Нгетт
8
Жуффре
13
Диалло
22
Лежен
4-3-2-1
16
Делекруа
15
Туре
31
Морейра
6
Лаутоа
25
Ле Гофф
7
Мвуэмба
14
Беллуджу
88
Кафу
12
Марво
12
Муканджо
20
Уорис
22
Лежен
7
Сарр
7
Сарр
22
Лежен
8
Дукур
24
Коад
24
Коад
8
Дукур
11
Нгетт
15
Вион
15
Вион
11
Нгетт
12
Марво
19
Кабо
19
Кабо
12
Марво
88
Кафу
6
Гендузи
6
Гендузи
88
Кафу
Остались в запасе
Метц
Лорьян
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
12
Ромен Филиппото
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
1
Антони Ламонж
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Остались в запасе
7
Готье Эйн
ПВ
1
Давид Оберхаузер
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
Остались в запасе
12
Ромен Филиппото
ЛВ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
1
Антони Ламонж
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Метц - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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