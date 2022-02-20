|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|56' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|23.04.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|3:4
|Зволле (Зволле)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|18.12.2021
|65' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|06.11.2021
|81' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Камбур (Лиуварден)
|30.10.2021
|78' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|3:2
|Зволле (Зволле)
|23.10.2021
|60' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Хераклес (Альмело)
|16.10.2021
|62' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|02.10.2021
|87' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|25.09.2021
|73' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)