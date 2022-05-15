Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ryan Koolwijk - статистика

#37 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зволле
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Зволле
1 : 2
15.05.2022
ПСВ
56' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
2 : 0
11.05.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
23.04.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Зволле
2 : 1
10.04.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Твенте
1 : 0
19.03.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Зволле
1 : 2
13.03.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
0 : 1
06.03.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Хераклес
2 : 0
26.02.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 1
20.02.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
3 : 4
12.02.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Зволле
1 : 1
05.02.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Херенвен
0 : 1
22.01.2022
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Витесс
1 : 0
21.12.2021
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Зволле
1 : 3
18.12.2021
Твенте
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
11.12.2021
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
27.11.2021
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
4 : 0
21.11.2021
Зволле
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 2
06.11.2021
Камбур
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
30.10.2021
Зволле
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 0
23.10.2021
Хераклес
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
3 : 1
16.10.2021
Зволле
62' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
02.10.2021
Херенвен
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
5 : 1
25.09.2021
Зволле
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Зволле
1 : 1
22.09.2021
Спарта
Был в запасе
Главные новости
У Гусева появился вариант в Москве
16:09
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
6
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
3
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
6
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+