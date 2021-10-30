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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Зволле
АЗ Алкмаар - Зволле: обзор матча 30 октября 2021
АЗ Алкмаар
30.10.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 2
Завершен
Зволле
14'
Д. де Вит
38'
В. Павлидис
52'
В. Павлидис
5'
М. де Вит
13'
М. де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Зволле
86'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
М. Пабай
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Мидтсьё
84'
83'
Желтая карточка
B. Van Polen
78'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Ю. Накаяма
78'
Замена
R. Koolwijk
️️️️
Т. ван дер Белт
Замена
А. Витри
️️️️
Ю. Сугавара
73'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Гюдмюндссон
73'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
65'
62'
Замена
К. Пал
️️️️
М. Саймак
61'
Замена
С. Тедич
️️️️
Д. Кастанер
59'
Желтая карточка
D. Huiberts
55'
Желтая карточка
М. де Вит
ГОЛ! 3:2!
В. Павлидис
52'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
39'
ГОЛ! 2:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. де Вит
Пас отдал
О. Вейндал
14'
13'
ГОЛ! 0:2!
М. де Вит
Пас отдал
М. Пабай
5'
ГОЛ! 0:1!
М. де Вит
Пас отдал
М. Пабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
34
Мес де Вит
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
4
Сэм Керстен
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-3-1-2
1
Виндаль
5
Вейндал
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
18
Мидтсьё
8
Класи
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
21
Карлссон
2-1-5
31
Лампру
11
Пабай
3
Накаяма
34
де Вит
30
4
Керстен
2
6
Саймак
20
ван дер Белт
18
Мидтсьё
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Мидтсьё
28
Сугавара
16
Витри
16
Витри
28
Сугавара
80
Гюдмюндссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
20
ван дер Белт
37
37
20
ван дер Белт
6
Саймак
3
Пал
3
Пал
6
Саймак
11
Пабай
33
ван ден Берг
33
ван ден Берг
11
Пабай
3
Накаяма
23
23
3
Накаяма
9
Кастанер
9
Тедич
9
Тедич
9
Кастанер
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Зволле
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча АЗ Алкмаар - Зволле
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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