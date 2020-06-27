Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раффаэл - статистика

Завершил карьеру
28 марта 1985 (41), Форталеза
#11 | Нападающий
174 см | 69 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
2 : 1
27.06.2020
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1 : 0
05.06.2020
Боруссия М
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0 : 0
26.05.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 3
23.05.2020
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 3
16.05.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
1 : 2
07.03.2020
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Аугсбург
2 : 3
29.02.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
22.02.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1 : 4
15.02.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
01.02.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
3 : 1
25.01.2020
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
2 : 0
17.01.2020
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 0
21.12.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 0
18.12.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2 : 1
15.12.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
2 : 1
07.12.2019
Бавария
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
4 : 2
01.12.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
23.11.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия М
3 : 1
10.11.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
5 : 1
06.10.2019
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 3
28.09.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 1
22.09.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 1
14.09.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 3
30.08.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
1 : 3
24.08.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
17.08.2019
Шальке-04
77' - 90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+