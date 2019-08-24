Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 24 августа 2019
Майнц
24.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
18'
Р. Квайсон
31'
С. Ляйнер
77'
А. Плеа
79'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
89'
Желтая карточка
К. Крамер
85'
Желтая карточка
Д. Закария
81'
Замена
К. Крамер
️️️️
Ф. Джонсон
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
П. Кунде
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
Б. Эмболо
Пас отдал
А. Плеа
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Бенеш
Замена
Б. Баку
️️️️
Э. Фернандес
71'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Р. Квайсон
65'
63'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Тюрам
Желтая карточка
М. Ниахате
45'
+5
45'
+2
Замена
Т. Янчке
️️️️
Н. Эльведи
Желтая карточка
К. Онисиво
45'
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Ляйнер
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Д. Бросински
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Мюллер
6
Фернандес
42
Хак
13
Ниахате
3
Мартин
18
Бросински
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Онисиво
4-1-3-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
10
Нойхаус
19
Джонсон
8
Бенеш
14
Плеа
9
Тюрам
6
Фернандес
17
Баку
17
Баку
6
Фернандес
25
Кунде
9
Буркардт
9
Буркардт
25
Кунде
19
Квайсон
14
Авонийи
14
Авонийи
19
Квайсон
30
Эльведи
24
Янчке
24
Янчке
30
Эльведи
19
Джонсон
23
Крамер
23
Крамер
19
Джонсон
9
Тюрам
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сандро Шварц
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерзен
(Штутгарт)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
16:20
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+