Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 25 января 2020
Боруссия М
25.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
24'
А. Плеа
76'
А. Плеа
87'
Ф. Нойхаус
11'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
ГОЛ! 3:1!
Ф. Нойхаус
87'
86'
Желтая карточка
Б. Баку
Желтая карточка
Б. Эмболо
85'
80'
Желтая карточка
Д. Бросински
ГОЛ! 2:1!
А. Плеа
Пас отдал
П. Херрманн
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
О. Вендт
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
М. Ниахате
10'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
6
Закария
23
Крамер
19
Джонсон
13
Штиндль
7
Херрманн
14
Плеа
9
Тюрам
3-2-1-3
27
Центнер
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
42
Хак
18
Пьерр-Габриэль
3
Мартин
14
Бутьюс
9
Онисиво
14
Матета
19
Квайсон
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Боруссия М - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+