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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 17 января 2020
Шальке-04
17.01.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
48'
С. Сердар
58'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
90'
+2
Желтая карточка
Л. Штиндль
80'
Желтая карточка
Т. Янчке
Желтая карточка
А. Шепф
79'
Желтая карточка
О. Кабак
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Б. Раман
58'
51'
Желтая карточка
М. Тюрам
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
Пас отдал
М. Грегоритч
48'
31'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Д. Кенни
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шуберт
5
Очипка
5
Кабак
22
Настасич
3
Кенни
8
Маскарель
18
Шепф
8
Сердар
20
Калиджиури
11
Грегоритч
14
Раман
4-1-2-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
24
Янчке
28
Гинтер
17
Вендт
6
Закария
7
Херрманн
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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