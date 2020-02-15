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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Боруссия М
Фортуна - Боруссия М: обзор матча 15 февраля 2020
Фортуна
15.02.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Боруссия М
29'
Э. Томми
22'
Й. Хофманн
51'
Л. Штиндль
77'
Л. Штиндль
82'
Ф. Нойхаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Боруссия М
Желтая карточка
Занка
90'
+1
82'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Б. Эмболо
77'
ГОЛ! 1:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Закария
75'
Желтая карточка
М. Тюрам
71'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
К. Айхан
68'
51'
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
М. Тюрам
ГОЛ! 1:1!
Э. Томми
Пас отдал
К. Айхан
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Нана Ампома
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фортуна
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Кастенмайер
25
Занка
4
Нуху
27
Моралес
25
Циммерманн
23
Айхан
27
Томми
23
Бериша
7
Штегер
10
Хеннингс
11
Ампома
4-2-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
Остались в запасе
Фортуна
Боруссия М
7
Стивен Скрыбски
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фортуна - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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