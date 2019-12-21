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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 21 декабря 2019
Герта
21.12.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
60'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Д. Боята
50'
Желтая карточка
Д. Зелке
24'
21'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-3-2-1
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Боята
4
Рекик
24
Клюнтер
5
Скьельбред
23
Левен
16
Дарида
24
Дилросун
14
Лукебакио
9
Зелке
4-2-1-3
1
Зоммер
28
Гинтер
24
Янчке
30
Эльведи
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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