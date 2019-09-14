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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 14 сентября 2019
Кельн
14.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
14'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
Желтая карточка
М. Риссе
89'
85'
Желтая карточка
Н. Эльведи
26'
Желтая карточка
К. Крамер
Желтая карточка
Й. Хектор
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
3
Эхизибуе
6
Скири
4
Верстате
21
Шауб
24
Дрекслер
9
Кордоба
27
Модест
4-2-1-3
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Кельн - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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