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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 16 мая 2020
Айнтрахт
16.05.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
81'
А. Силва
1'
А. Плеа
7'
М. Тюрам
72'
Р. Бенсебаини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
90'
Замена
Т. Янчке
️️️️
А. Плеа
90'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Д. Кор
89'
Замена
Д. Кор
️️️️
Э. Н'Дика
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Силва
Пас отдал
С. Роде
81'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Камада
78'
78'
Замена
О. Вендт
️️️️
Р. Бенсебаини
78'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Б. Эмболо
Замена
М. Хасебе
️️️️
Д. Абрахам
74'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ш. Илсанкер
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
70'
66'
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Тюрам
Желтая карточка
А. Силва
59'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Соу
46'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
36'
Желтая карточка
Ф. Костич
24'
9'
Желтая карточка
Н. Эльведи
7'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Р. Бенсебаини
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Й. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
19
Абрахам
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
6
Туре
97
Соу
31
Илсанкер
17
Роде
18
Костич
18
Камада
12
Дост
4-1-2-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
5
Штробль
10
Нойхаус
14
Плеа
7
Хофманн
7
Эмболо
9
Тюрам
19
Абрахам
20
Хасебе
20
Хасебе
19
Абрахам
31
Илсанкер
22
Чендлер
22
Чендлер
31
Илсанкер
26
Н'Дика
31
Кор
31
Кор
26
Н'Дика
18
Камада
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Камада
97
Соу
19
Силва
19
Силва
97
Соу
7
Эмболо
13
Штиндль
13
Штиндль
7
Эмболо
9
Тюрам
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Тюрам
5
Бенсебаини
17
Вендт
17
Вендт
5
Бенсебаини
14
Плеа
24
Янчке
24
Янчке
14
Плеа
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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