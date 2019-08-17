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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 17 августа 2019
Боруссия М
17.08.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
90'
+3
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
С. Ляйнер
89'
85'
Замена
С. Сане
️️️️
У. МакКенни
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Тюрам
82'
Замена
Раффаэл
️️️️
Б. Эмболо
77'
74'
Замена
Ф. Резе
️️️️
Б. Раман
63'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Ф. Нойхаус
63'
Желтая карточка
Л. Бенеш
57'
16'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
39
Аарон Херцог
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
22
Ляйнер
6
Закария
10
Нойхаус
8
Бенеш
14
Плеа
7
Эмболо
9
Тюрам
3-2-1-2-2
1
Нюбель
3
Кенни
22
Настасич
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
22
МакКенни
20
Калиджиури
77
Арит
9
Бургшталлер
14
Раман
9
Тюрам
16
Траоре
16
Траоре
9
Тюрам
10
Нойхаус
19
Джонсон
19
Джонсон
10
Нойхаус
7
Эмболо
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Эмболо
14
Раман
11
Резе
11
Резе
14
Раман
77
Арит
22
Мерджан
22
Мерджан
77
Арит
22
МакКенни
26
Сане
26
Сане
22
МакКенни
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
39
Аарон Херцог
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
39
Аарон Херцог
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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