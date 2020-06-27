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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 27 июня 2020
Боруссия М
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Герта
7'
Й. Хофманн
78'
Б. Эмболо
90+1'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Нганкам
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Б. Эмболо
89'
ГОЛ! 2:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Й. Хофманн
78'
77'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
П. Скьельбред
67'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
В. Дарида
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
60'
52'
Желтая карточка
Н. Штарк
50'
Желтая карточка
П. Скьельбред
46'
Замена
А. Майер
️️️️
М. Платтенхардт
46'
Замена
М. Леки
️️️️
А. Эссвайн
46'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
М. Груйич
Желтая карточка
К. Крамер
43'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Б. Эмболо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
23
Деннис Смарш
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Герта
39
Луис Клатте
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
30
Эльведи
28
Гинтер
22
Ляйнер
23
Крамер
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
7
Эмболо
4-1-2-1-2
23
Смарш
28
Боята
33
Торунарига
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Груйич
35
Эссвайн
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
10
Кунья
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
7
Эмболо
8
Бенеш
8
Бенеш
7
Эмболо
35
Эссвайн
7
Леки
7
Леки
35
Эссвайн
21
Платтенхардт
10
Майер
10
Майер
21
Платтенхардт
8
Груйич
5
Скьельбред
5
Скьельбред
8
Груйич
16
Дарида
11
Ибишевич
11
Ибишевич
16
Дарида
Скьельбред
24
Нганкам
24
Нганкам
Скьельбред
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
18
Фамана Кизера
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
39
Луис Клатте
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
18
Фамана Кизера
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Мамаду Дукуре
ЦЗ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
39
Луис Клатте
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
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