Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marcos Paulo - статистика

#17 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
24
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
71' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
1 : 1
08.05.2022
Маритиму
89' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Бенфика
1 : 1
11.03.2022
Визела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
3 : 1
06.03.2022
Визела
68' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Визела
1 : 1
27.02.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
19.02.2022
Визела
1' - 87'
Португалия. Примейра, 22 тур
Визела
0 : 1
13.02.2022
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 2
06.02.2022
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
3 : 2
30.01.2022
Витория Гимараеш
75' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Тондела
2 : 3
22.01.2022
Визела
90' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
0 : 1
08.01.2022
Морейренcе
1' - 86'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Маритиму
2 : 0
28.12.2021
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Визела
0 : 4
19.12.2021
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
4 : 1
30.11.2021
Визела
52' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
1 : 1
06.11.2021
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
1 : 1
31.10.2021
Визела
1' - 75'
Португалия. Примейра, 9 тур
Визела
0 : 1
24.10.2021
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 1
02.10.2021
Санта-Клара
1' - 76'
40'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
0 : 0
26.09.2021
Визела
1' - 89'
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
1 : 1
19.09.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 65'
45'
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
2 : 2
12.09.2021
Визела
1' - 90'
24, 73'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 1
28.08.2021
Боавишта
1' - 90'
37'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
22.08.2021
Визела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 1
14.08.2021
Тондела
1' - 90'
45'
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+