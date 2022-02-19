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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Визела
Пасуш де Феррейра - Визела: обзор матча 19 февраля 2022
Пасуш де Феррейра
19.02.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 1
Завершен
Визела
42'
Н. Сантуш
64'
М. Джалу
24'
Б. Вильсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Визела
Желтая карточка
Э. Феррейра
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Г. Шеттине
Замена
A. Ibrahim
️️️️
М. Джалу
87'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
87'
87'
Замена
А. Мендес
️️️️
M. Paulo
85'
Вторая желтая
Саму
Желтая карточка
Л. Карлос
76'
74'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Клаудемир
Желтая карточка
Антунеш
72'
69'
Желтая карточка
Клаудемир
68'
Замена
К. Зохи
️️️️
Н. Морейра
68'
Замена
К. Куао
️️️️
И. Жулиао
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Х. Дельгадо
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Джалу
64'
Желтая карточка
Маракас
63'
Желтая карточка
М. Джалу
53'
45'
+3
Желтая карточка
Саму
ГОЛ! 1:1!
Н. Сантуш
42'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
39'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Р. Пиреш
33'
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вильсон
Пас отдал
Кики
Желтая карточка
Р. Пиреш
23'
8'
Красная карточка
Кассиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
20
Матшой Джалу
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Визела
13
Педру Силва
ВР
24
Кики
ЛЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Кассиано
ЦФ
10
Кику Бондосу
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
3-3-1-3
13
Феррейра
5
Антунеш
2
Баксиньо
26
Маракас
22
Карлос
15
Дельгадо
46
Пиреш
10
Сантуш
23
10
Денилсон
20
Джалу
2-3-1-4
13
Силва
43
Вильсон
24
Кики
17
20
Саму
6
Клаудемир
17
Морейра
2
Жулиао
3
Андерсон
10
Бондосу
90
Кассиано
15
Дельгадо
2
Фонсека
2
Фонсека
15
Дельгадо
20
Джалу
8
8
20
Джалу
46
Пиреш
7
Феррейра
7
Феррейра
46
Пиреш
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
2
Жулиао
52
Куао
52
Куао
2
Жулиао
17
22
Мендес
22
Мендес
17
17
Морейра
9
Зохи
9
Зохи
17
Морейра
6
Клаудемир
7
Шеттине
7
Шеттине
6
Клаудемир
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Визела
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Визела
7
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Пасуш де Феррейра
Визела
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
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