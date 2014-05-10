Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Полак - статистика

Завершил карьеру
14 марта 1981 (45), Брунн
#8 | Полузащитник
181 см | 78 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
3 : 1
10.05.2014
Боруссия М
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1 : 2
03.05.2014
Вольфсбург
1' - 90'
46'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
2 : 2
26.04.2014
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 3
19.04.2014
Вольфсбург
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
4 : 1
12.04.2014
Нюрнберг
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
2 : 1
05.04.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
2 : 1
29.03.2014
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1 : 3
25.03.2014
Вольфсбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.03.2014
Аугсбург
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 1
15.03.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург
1 : 6
08.03.2014
Бавария
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
1 : 1
29.11.2013
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 1
23.11.2013
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 1
09.11.2013
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 2
02.11.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
3 : 0
26.10.2013
Вердер
39' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 2
20.10.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
05.10.2013
Айнтрахт
1' - 58'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
1 : 0
28.09.2013
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
21.09.2013
Хоффенхайм
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
3 : 1
14.09.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.08.2013
Герта
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 0
24.08.2013
Вольфсбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
4 : 0
17.08.2013
Шальке-04
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
10.08.2013
Вольфсбург
1' - 90'
Главные новости
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
6
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+