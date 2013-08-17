Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 17 августа 2013
Вольфсбург
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
55'
Р. Кнохе
61'
Виейринья
67'
Налдо
90+1'
С. Кучке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
ГОЛ! 4:0!
С. Кучке
Пас отдал
М. Шефер
90'
+1
Замена
С. Кучке
️️️️
И. Перишич
86'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Олич
81'
Замена
Я. Полак
️️️️
Л. Густаво
76'
73'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 3:0!
Налдо
67'
63'
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Клеменс
ГОЛ! 2:0!
Виейринья
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кнохе
Пас отдал
И. Перишич
55'
49'
Желтая карточка
Д. Джонс
46'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
37'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
20
Виейринья
27
Налдо
14
Густаво
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
14
Перишич
10
Диего
40
Олич
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
5
Хеведес
28
Сантана
28
Фукс
6
Хегер
17
Клеменс
13
Джонс
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
14
Перишич
20
Кучке
20
Кучке
14
Перишич
40
Олич
4
Шефер
4
Шефер
40
Олич
14
Густаво
8
Полак
8
Полак
14
Густаво
8
Фарфан
7
Майер
7
Майер
8
Фарфан
17
Клеменс
20
Пукки
20
Пукки
17
Клеменс
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
20
Макото Хасебе
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+